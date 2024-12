Artilheiro do Palmeiras na Copa do Brasil Sub-20, Luighi olha para o futuro após vice-campeonato

Atacante, autor de seis gols ao longo do torneio, pede cabeça erguida aos companheiros após derrota para o São Paulo no Morumbis

Depois de abrir dois gols frente na final, o Palmeiras amargou o vice-campeonato da Copa do Brasil Sub-20. Na noite desta segunda-feira (2/12), o time perdeu por 3 a 2 de virada para o São Paulo no jogo único da decisão, disputado no Morumbis.

Luighi, artilheiro da equipe alviverde no torneio, com seis tentos, comentou sobre a partida que poderia ter resultado no terceiro título das Crias da Academia na competição.