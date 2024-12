Árbitro justifica expulsão de Ganso, do Fluminense, que está fora do jogo com o Cuiabá

Um das peças-chave do Fluminense na temporada, Paulo Henrique Ganso conviveu na última semana com dores na lombar e quase ficou de fora do duelo com o Athletico, em Curitiba. No entanto, o camisa 10 iniciou a partida no banco e no segundo tempo foi decisivo com uma assistência no empate por 1 a 1. O jogador ainda se envolveu em um lance polêmico ao empurrar Canobbio e ser expulso, ficando de fora do jogo com o Cuiabá, no Maracanã.

Nesse sentido, o meio-campista atuou no sacrifício, porém mesmo assim esbanjou categoria ao encontrar Jhon Arias pela direita para deixar o dele. Vale lembrar que o colombiano teve a chance de marcar no fim do primeiro tempo, porém desperdiçou um pênalti. O árbitro Raphael Claus justificou na súmula o cartão vermelho.