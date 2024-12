América-MEX de André Jardine elimina Toluca e segue vivo pelo tri nacional

Atual bicampeão do Campeonato Mexicano, o América do técnico brasileiro André Jardine derrotou o Toluca por 2 a 0 no último sábado (30), pelo jogo de volta das quartas de final do torneio nacional. Portanto, deu um passo importante em busca de mais um título.

Agora, “Las Aguias” vão enfrentar o arquirival Cruz Azul pela semifinal do torneio. O confronto de ida está marcado para acontecer na próxima quarta-feira (4), no Estádio Azul, sem horário definido até o momento. Por outro lado, a volta acontecerá no domingo (7), fora de casa, também sem definição de horário. O treinador analisou o desafio.