Torcedores do Botafogo estão no Aterro para receber os campeões

Milhares de torcedores estão chegando ao Aterro do Flamengo para a celebração do título da Libertadores pelo Botafogo. Afinal, os jogadores campeões estão trazendo a taça para comemorar a importante e inédita conquista com a galera. Depois do embarque em Buenos Aires, eles posaram para fotos dentro do avião. Assim, atiçaram ainda mais a torcida.

O torcedor Luciano Pires é um dos mais animados. E não é para menos. Ele veio de Pernambuco para torcer pelo Glorioso. Assim, está ansioso para ver os ídolos. Luciano veio com o filho e disse com orgulho a sua origem: