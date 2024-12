Torcedor arrisca a própria vida para ver os jogadores do Botafogo

Vale tudo para ver os campeões da Copa Libertadores de perto. Neste domingo (1), na Zona Sul do Rio de Janeiro, um torcedor do Botafogo arriscou a própria vida para conseguir um ângulo melhor do trio elétrico do elenco alvinegro. Os jogadores desfilaram em carro aberto, na Cidade Maravilhosa.

Fanático pelo Glorioso, o homem simplesmente escalou uma árvore e conseguiu alcançar quase o topo dela. Do alto, enfim, teve uma posição privilegiada em relação ao resto da multidão. Porém, deixou o presidente do clube associativo do Botafogo, Durcesio Melo, com os cabelos em pé.