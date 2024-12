Tiquinho revela profecia do pai: ‘Disse que seríamos campeões’

Atacante do Botafogo está na lista de maiores artilheiros do clube no Século XXI. Tiquinho tem contrato até 2026

Após a perda quase inexplicável do título do Brasileirão de 2023, Tiquinho e os remanescentes da temporada passada se juntaram para transformar o Botafogo em um autêntico time glorioso. Ele, Marçal, Júnior Santos, Adryelson, Eduardo, Tchê Tchê, entre outros, somaram forças com os reforços para levar o Bota ao inédito título da Libertadores.

” O elenco de 2023 era um grupo muito bom, grupo de guerreiros e pessoas de bem. As pessoas que chegaram só acrescentaram ao que a gente já tinha, um vestiário bom, não tem mimimi, nunca teve sequer uma brigazinha. Aqui todo mundo corre, se doa e não tem vaidade. Muito feliz, não sei explicar, só vai cair a ficha depois”, acrescentou.

Na história do Botafogo

Tiquinho encerra a temporada como reserva, é verdade. No entanto, está na história do clube, afinal, está na lista dos atletas que conquistaram a maior glória do clube. Além disso, deve ser campeão brasileiro nesta semana. O camisa 9, inclusive, tem 44 gols pelo Alvinegro, o que faz dele o atleta com mais gols no atual elenco. Além disso, é o quinto jogador com mais bolas na rede pelo Botafogo no Século XXI.