Roberto Assaf: Botafogo é o campeão óbvio da Libertadores

Mas é fato que em cenário de 11 x 10 a estratégia traçada sofreu mudança. Cautelosa, a equipe de Artur Jorge recuou, e passou a buscar o jogo ofensivo com passes longos e rápidos, deixando a bola com o adversário, que costurava para os lados, pois não encontrava espaços na retaguarda carioca, embora tenha organizado, na teoria, um esquema ousado, com três homens na frente.

A estratégia do Botafogo

Com meia hora, o Botafogo percebeu que talvez fosse mais inteligente tocar a bola próximo do gol do time de Minas. E não é que deu certo? Marlon Freitas chutou, Almada escorou de canela, e Luiz Henrique apanhou a sobra, de canhota, no lado esquerdo: 1 a 0. O Atlético, que não soube aproveitar a vantagem numérica, sentiu o golpe. Aos 40, Éverson fez pênalti em Luiz Henrique – foi na bola, mas derrubou o atacante – e Alex Telles cobrou no mesmo canto: 2 a 0. O curioso é que Gabriel Milito não providenciou substituições. Preferiu aguardar o intervalo.

Pois na volta o fez em massa. Trocou Lyanco, Gustavo Scarpa e Fausto Vera por, respectivamente, Mariano, Vargas e Bernard, visando situações distintas. Preservar jogadores advertidos, mexer com os brios da turma, e, notadamente, dar uma configuração mais ofensiva ao time, que diminuiu com um minuto – Eduardo Vargas de cabeça – obtendo, assim, o domínio do jogo. Para retomar o equilíbrio, o Botafogo lançou Marçal, saindo o já amarelado Alex, e Danilo Barboza, uma opção defensiva, no lugar de Savarino.