Renovada Seleção feminina do Brasil volta a vencer a Austrália

No início da manhã deste domingo, 1/12, a Seleção Feminina do Brasil enfrentou a Austrália em seu segundo amistoso contra as Matildas nesta data-Fifa, na casa da tradicional rival. E, assim como ocorreu no primeiro duelo, voltou a vencer. Se em Brisbane o triunfo foi por 3 a 1, desta vez o placar foi um pouco mais apertado: 2 a 1. Com isso, a renovada equipe do técnico Arthur Elias volta em alta, já que não vencia as australianas desde 2016.

Os gols deste jogo realizado no CBUS Stadium, em Gold Coast, foram no primeiro tempo: Gabi Portilho e Lauren marcaram para o Brasil, enquanto Raso descontou para as australianas.