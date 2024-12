No fim, Juventus sofre empate do Lecce fora de casa pelo Italiano

Apesar de se manter como único invicto do campeonato, time de Turim fica no 1 a 1 e desperdiça chance de superar Lazio na tabela

A Juventus deixou escapar um resultado crucial na luta para subir na tabela do Campeonato Italiano. Neste domingo (1/12), a equipe visitou o Lecce no Estádio Via del Mare e ficou no empate por 1 a 1 em jogo válido pela 14ª rodada.

O time de Turim abriu o placar aos 23 minutos da etapa final, com Andrea Cambiaso aproveitando bom passe de Koopmeiners. Rebic, já no fim, deixou tudo igual pela 14ª rodada. Mas, no último lance da partida, Rebic deixou tudo igual.