Na Arena, Grêmio bate o São Paulo e praticamente sela permanência

Em duelo de Tricolores, melhor para os gaúchos. Cristaldo e Ruan (contra) fizeram os gols do Grêmio, que sobe para a décima posição / Crédito: Jogada 10

Em um ótimo jogo em Porto Alegre (RS), o Grêmio bateu o São Paulo por 2 a 1, neste domingo (1º), pela 36ª rodada do Brasileirão. Jogando em sua Arena, o Tricolor gaúcho teve grande atuação no primeiro tempo, vencendo graças a gols de Cristaldo e Ruan (contra). Luiz Gustavo, num golaço, descontou. A vitória praticamente garante o Grêmio na primeira divisão para 2025, com o time de Renato Gaúcho chegando aos 44 pontos, subindo para a décima posição. São poucas as chances de Libertadores, mas a vaga na Sul-Americana está bem próxima. Já o São Paulo segue em sexto, mas ainda tem chances matemáticas de alcançar a quinta colocação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Primeiro tempo Com um calor forte na capital gaúcha, o começo do jogo foi mais estudado, com muitos erros de passes e poucas jogadas incisivas. A primeira boa trama veio através do São Paulo, aos 18′, em triangulação envolvendo Lucas, Luciano e André Silva. O camisa 10 chutou de direita, mas parou no goleiro Marche.

A partir daí, o que se viu foi uma blitz gremista. Afinal, a resposta veio dois minutos mais tarde, quando Aravena perdeu grande oportunidade. Movimentando-se para fora da área, Braithwaite abriu espaço e deu lindo passe para João Pedro, que infiltrou, driblou o goleiro Rafael, mas perdeu ângulo. Ele cruzou para o chileno, que, de voleio, foi travado por Igor Vinícius já na pequena área. No lance seguinte, o próprio Aravena perdeu outra chance incrível, desta vez em passe em profundidade de Cristaldo. Rafael foi quem salvou desta vez. Aos 36′, porém, não deu para o arqueiro são-paulino. João Pedro recebeu já na área e só rolou para Cristaldo, que, de primeira, fuzilou para abrir o marcador. Já no começo dos acréscimos, o próprio João Pedro serviu Villasanti, que girou e tocou para trás. Braithwaite tentou chutar, a bola pegou em Ruan e morreu no fundo do gol.

LEIA MAIS: Botafogo prepara festa para comemorar título da Libertadores Segundo tempo A volta para o segundo tempo mostrava a mesma tônica. O Grêmio, mais intenso, comandava as ações, estando mais perto do terceiro do que o São Paulo do primeiro. Irritado com a atuação de seu time, Luis Zubeldía promoveu mudanças no Tricolor paulista, mudando o jogo. Ferreira, que fora completamente ofuscado nos duelos com Geromel, para o deleite da Arena do Grêmio, deixou o campo, assim como Rafinha. Wellington Rato e Patryck foram a campo, com o São Paulo descontando dois minutos depois. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Luiz Gustavo de fora da área. Mesmo com o pé ruim (direito), ele soltou uma pancada, de primeira, anotando um dos gols mais bonitos da competição, aos 19′. Dois minutos depois, o próprio volante recebeu puxão na camisa em lance que ficaria na cara do goleiro. O árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), porém, não considerou falta.

Depois, quase o empate. Wellington Rato recebeu passe de André Silva, ficou em ótima condição, mas errou o alvo, mandando na rede pelo lado de fora. O Grêmio, cansado, não conseguia mais se encontrar em campo, piorando com as mudanças e passando a sofrer pressão. Próximos passos O Grêmio agora enfrenta o Vitória, fora de casa, na quarta-feira (4), pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. Encerra sua participação no torneio no domingo (8), na Arena, contra o Corinthians, no jogo que marcará o fim da carreira de Geromel. Já o São Paulo, que praticamente garante a sexta posição, recebe o Juventude, na quarta, na despedida do MorumBIS na temporada. No domingo, enfrenta o Botafogo pela rodada final, no Rio de Janeiro.