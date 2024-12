Mano mostra-se satisfeito com empate do Fluminense: ‘Comportamento me deixou contente’

Técnico enxerga confronto com o Cuiabá como oportunidade ideal para o Tricolor escapar do rebaixamento, mas prega cautela

O Fluminense ficou aliviado com o empate em 1 a 1 com o Athletico, neste domingo (01/12), na Ligga Arena, em duelo pela 36ª rodada do Campeonato Braileiro. Isso porque os cariocas saíram atrás do placar, desperdiçaram pênalti com Árias, mas o próprio colombiano conseguiu gol salvador na segunda etapa. Deste modo, o seu resultado e também o empate do Bragantino permitiu que seguisse fora da zona de rebaixamento. Além de assegurar uma vantagem para o primeiro concorrente do Z4.

O técnico Mano Menezes adotou discurso otimista depois do empate com o Furacão, fora de casa. Inclusive, mostrou-se satisfeito com a postura dos seus jogadores.