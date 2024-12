Manchester United encontra o rumo no Inglês: goleia Everton

Chegada do português Ruben Amorim renova os Red Devils. Neste domingo, o time faz 4 a 0 e se aproxima da zona das ligas europeias / Crédito: Jogada 10

Após vencer o Bodø/Glimt pela Liga Europa na semana passada, o Manchester United voltou a alegrar sua torcida neste domingo, 1° de dezembro. Afinal, o time comandado pelo português Ruben Amorim (que assumiu após a data-Fifa de novembro, vindo do Sporting/POR) goleou o Everton por 4 a 0. O jogo foi pela 13ª rodada da Premier League. Rashford (dois gols) e Zirkzee (dois gols) marcaram. A vitória melhora a situação do Manchester United. Dessa forma, o time chega aos 19 pontos, na nona posição do Inglês. Mas o Everton, por sua vez, permaneceu com 11 pontos, na 15ª posição.

Com bom volume ofensivo no primeiro tempo (61%) e mais efetivo nas finalizações, o Manchester United dominou o setor de criação, mas demorou a marcar. Aos 34 minutos, Rashford concluiu um escanteio da esquerda de Bruno Fernandes. A bola bateu em Branthwaite e entrou. Pouco depois, aos 41 minutos, Zirkzee ampliou. O Everton saiu mal com a bola. Assim, Diallo a roubou e tocou para Bruno Fernandes, que apenas cruzou para a conclusão do holandês.