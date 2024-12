Madrugada festiva e turismo campeão: 24h após a Libertadores do Botafogo

Glorioso impressiona argentinos. Buenos Aires segue com o preto e branco do Mais Tradicional. 'Enfim, somos felizes'

As últimas 24 horas foram as melhores em 120 anos do Botafogo. Do Monumental de Núñez às ruas de Buenos Aires, os alvinegros festejaram como nunca, se abraçaram, choraram, pularam, gritaram e cantaram. Uma comunhão inigualável ao longo da história. Pouco depois de o capitão Marlon Freitas levantar a taça da Copa Libertadores, boa parte da torcida se concentrou, então, em Puerto Madero ou Palermo, bairros nobres da capital argentina. Por lá, os campeões da América cortaram as amarras com o passado e reafirmaram, claro, que é “tempo de Botafogo”.

A equipe de reportagem do Jogada10 esteve na festa, em Puerto Madero. A euforia ganhou a madrugada e só acabou no nascer do dia. Concentrados em um bar e ensandecidos pelo título continental, os torcedores subiram em bancos e mesas para puxar as canções de exaltação ao Mais Tradicional enquanto o telão do local mostrava a campanha da equipe nesta edição da Libertadores.