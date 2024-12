Léo Ortiz exalta atuação do Flamengo em vitória: ‘Time se comportou bem’

A vitória por 3 a 2 sobre o Internacional fez o Rubro-Negro subir na tabela do Brasileiro e foi exaltada pelo zagueiro do Mengo e da Seleção

O Flamengo aumentou a sua sequência invicta para sete jogos no Campeonato Brasileiro. Afinal, venceu o Internacional por 3 a 2, no Maracanã, neste domingo (1/12). Com o resultado positivo, os cariocas alcançaram os 66 pontos e assumiram a terceira colocação. Mas ainda pode ser ultrapassado pelo Fortaleza em caso triunfo sobre o Vitória.

A partida foi especial para o zagueiro Léo Ortiz que reencontrou o seu clube formador. Inclusive, fez valer a lei do ex ao fazer o gol que abriu o placar. A avaliação do defensor foi positiva e valorizou o desempenho do time da Gávea.