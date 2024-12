Jogador da Fiorentina passa mal, e partida com Inter é interrompida

Volante Eduardo Bove deixa Estádio Artemio Franchi em ambulância. Clima no estádio é de comoção e muito choro / Crédito: Jogada 10

O volante Eduardo Bove, da Fiorentina, passou mal durante partida contra a Inter de Milão, neste domingo (1/12). Ele, inclusive, precisou deixar o Estádio Artemio Franchi de ambulância, sendo carregado para o hospital mais próximo. Não há informações sobre o que causou o desmaio do jogador. Há suspeita de ataque epiléptico, mas ainda não há confirmação. Fato é que assim que Bove caiu no gramado, aos 19 minutos do primeiro tempo, os jogadores dos dois times fizeram uma rodinha para que as imagens não aparecessem. No entanto, as câmeras flagraram diversos jogadores, sobretudo da Fiorentina, chorando muito. Até o fechamento desta reportagem, a interrupção durou 25 minutos. Portanto, a expectativa é de que o confronto seja remarcado.