Grêmio x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Grêmio e São Paulo jogam neste domingo (01/12), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos chegam pressionados, já que estão a três pontos d0 Z-4 e precisam vencer para espantar de vez o fantasma do rebaixamento. Já os paulistas estão na sexta colocação e ainda sonham com uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 14h30 (de Brasília), sob o comando e a narração de Christian Rafael.