Gratidão! Torcedores do Fluminense fazem pix para o Corinthians

Vitória do Corinthians sobre o Criciúma ajuda Fluminense contra o rebaixamento. Torcedores tricolores fazem até doação para o Timão

Após a vitória do Corinthians por 4 a 2 sobre o Criciúma – de virada e fora de casa – torcedores do Fluminense ficaram muito felizes. Inclusive, muitos tricolores retribuíram com pix para ajudar o Timão a quitar suas dívidas da construção da Neo Química Arena.

Aliás, dezenas de torcedores do Fluminense fizeram questão de ir às redes sociais, sobretudo no X (antigo Twitter) para publicar o comprovante do pix. Clique aqui para ler mais detalhes sobre a “vaquinha” organizada pela torcida e incentivada por corintianos famosos.