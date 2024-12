Flamengo x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (1/12), Flamengo e Internacional se enfrentam, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, quinto colocado, com 63 pontos, não tem mais chance de título. Por outro lado, o Colorado vem de uma sequência de 16 jogos sem perder, está na terceira posição com 65 e ainda tem possibilidades remotas de ser campeão. Mas, para isso, precisa vencer e torcer por derrotas do Botafogo e Palmeiras. A Voz do Esporte transmite o clássico a partir das 14h30 (de Brasília), com um pré-jogo de primeira. Com a bola rolando, Diego Mazur estará na narração.