Famosos eufóricos com título do Botafogo: Estrela ‘nada solitária’

Muitos acreditavam na conquista do título da Libertadores pelo Botafogo. Mas ninguém imaginava que a final seria tão épica. Afinal, o Fogão tinha apenas 10 em campo desde os 30 segundos de jogo e derrotou o Atlético por um heroico placar de 3 a 1. Assim, além do ineditismo da taça na história do Glorioso – que por si só já era motivo de forte emoção – o esforço dos jogadores incensou ainda mais euforia dos torcedores. E as redes sociais bombaram. Os famosos postaram fotos e exaltações.

Bandeira do Botafogo vira toalha de mesa

A atriz Flávia Alessandra reuniu a família para acompanhar a partida. Todos ‘a caráter’ . E um bandeirão da Estrela Solitária ganhou nova função: toalha de mesa sob o coro do sucesso do Glorioso. Dessa maneira, Flávia festejou com várias fotos nas redes sociais e disse que de ‘solitário’ o clube não tem nada.