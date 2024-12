É festa! Campeão da Libertadores, Botafogo embarca para o Rio

Torcedores aguardam ansiosos pelo campeão da Libertadores e farão festa perto do aeroporto Santos Dumont; ruas estão fechadas para a celebração / Crédito: Jogada 10

Campeão da Libertadores de 2024, o Botafogo embarcou de Buenos Aires para o Rio de Janeiro no início da tarde deste domingo (1/12). Portanto, a viagem atrasou em algumas horas, mas isso parece não importar para a multidão que receberá o time no aeroporto Santos Dumont. A delegação deve desembarcar às 17h. Inclusive, algumas ruas dos arredores do aeroporto serão fechadas para as comemorações. Vale lembrar que o Santos Dumont fica a cerca de 9 km da sede do Botafogo, onde ficará exposto o Troféu.

Nas redes sociais, John Textor, dono do Botafogo, publicou: "Trazendo a Copa para o Rio". Ainda na internet, o Glorioso publicou várias fotos dos jogadores já dentro do avião. Eles, claro, brincavam com a taça inédita da Copa Libertadores.