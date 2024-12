Deyverson: ‘Quem zoa tem que deixar ser zoado’

Atacante do Atlético, que tem fama de provocador e 'zoero', minimiza provocações após vice para o Botafogo. Deyverson pede foco no Brasileirão

O atacante, porém, minimiza e diz que isso faz parte do futebol. Assim, Deyverson revela estar pronto para as zoações e diz saber lidar com isso. Após a derrota de 3 a 1 para o Botafogo, ainda no Estádio Monumental de Nuñez, o camisa 9 pontuou:

Conhecido por seu estilo provocador dentro e fora de campo, o atacante Deyverson agora vive o outro lado, afinal, perdeu a Libertadores com o Atlético. Dessa forma, tem recebido muitas provocações, sobretudo de torcedores do Botafogo e do Cruzeiro. No entanto, também recebe de atletas do Glorioso.

“Sei que vai ter muita gente que vai querer me zoar, me mandar mensagem no Instagram. Sou um cara que estou tranquilo. Sou um cara que brinco, zoo bastante. Quando a gente perde tem que só ouvir calado. Agora os caras vão me zoar aí, mas estou de boa. Sou um cara bem tranquilo quanto a isso”, comentou Deyverson.

Apesar da derrota e das zoações, Deyverson se classificou como um “cara privilegiado”. Ele lembra que conquistou a Libertadores de 2021, pelo Palmeiras em cima do Flamengo, inclusive, fazendo o gol do título. O atacante apontou ainda outras grandes conquistas profissionais:

“Sou um cara privilegiado, um cara abençoado por Deus por tudo que vivi até chegar aqui no Galo. Passei por um momento de turbulência no Cuiabá, aonde não sei o porque até hoje vivi esse momento lá. Sempre fui um cara muito dedicado, super humilde, de alto astral lá em cima. Não vai ser o vice que vai me deixar triste. Beijei a medalha de segundo lugar porque quantas pessoas não queriam estar no meu lugar? Quantos jogadores queriam estar ganhando o segundo lugar? Quantos jogadores queriam estar ganhando a Libertadores como eu fiz o gol do título de 2018, do Brasileirão, e da Libertadores em 2021. Sou um cara de me orgulhar bastante”, comentou Deyverson.

Por fim, o atacante pediu ao Galo concentração para superar as 11 partidas seguidas sem vitória na temporada. Isso levou o Atlético aos vices na Copa do Brasil e da Libertadores, além de despencar no Brasileirão. Aliás, o Galo não tem mais chances de se classificar para a Liberta 2025 e acumula chances remotas de ser rebaixado.