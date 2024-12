Cruzeiro busca empate contra o Red Bull Bragantino, que se afunda

Em jogo com dois tempos distintos, o Cruzeiro conseguiu sair com um empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em jogo em Bragança Paulista, neste domingo (1º). Eduardo Sasha anotou para o Massa Bruta no primeiro tempo, enquanto Ramiro empatou já no fim da etapa final, em duelo válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

Apesar do tropeço, a Raposa segue viva por vaga na Libertadores, já que surge em nono, com 49 pontos, um atrás do Corinthians, oitavo colocado e time que abre o G8. O Massa Bruta lamenta o empate. Afinal, a equipe deixava a zona de rebaixamento enquanto vencia. Mas segue em 18º, com 38 pontos – dois a menos que o Fluminense.