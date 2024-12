Corinthians vota impeachment de Augusto Melo nesta segunda

Mandatário do Corinthians pode ser destituído do cargo em breve. Entenda o porquê da possível saída de Melo / Crédito: Jogada 10

O Conselho Deliberativo do Corinthians votará, nesta segunda-feira (2), o impeachment do presidente Augusto Melo. Dessa forma, será um dos dias mais importantes na história da política do Timão. O pleito está marcado para às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, a sede social do Alvinegro. A votação, vale lembrar, seria na quinta-feira (28/11). No entanto, ela o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, adiou após uma reunião com a Polícia Militar. Afinal, a sede do Timão estava aberta para sócios e, inclusive, recebeu um jogo de basquete. Já nesta segunda, o Parque São Jorge ficará aberto para conselheiros.

Mais sobre o impeachment Augusto Melo foi eleito presidente para o triênio 2024/2026. Ele passará pelo processo de impeachment por conta da condução do processo do ex-patrocínio da VaideBet. A relação entre Corinthians e a patrocinadora começou a estremecer em maio, em razão de notícias envolvendo uma suposta irregularidade no repasse da comissão pela intermediação do acordo entre a casa de apostas e o clube. Assim, o contrato gerou uma série de questionamentos internos e externos no Corinthians, sendo investigado pelo Conselho Deliberativo do clube. Isso fez com que Sérgio Moura, diretor de marketing do Timão, pedisse afastamento até o fim das investigações sobre o caso. Aliás, o clube e a ex-patrocinadora confirmam que foi estabelecido, em contrato, o pagamento de R$ 25,2 milhões em comissão à Rede Social Media Design, o equivalente a 7% do valor total da parceria. A empresa pertence a Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, que trabalhou na campanha de Augusto Melo à presidência.