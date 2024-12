Com golaço de Árias, Athletico e Fluminense empatam. Tricolor fora do Z4

Fluminense sai atrás e colombiano, depois de perder pênalti um golaço que define o 1 a 1 na casa dos paranaenses / Crédito: Jogada 10

Após levar um gol no primeiro minuto, o Fluminense, com muita vontade e pouca eficácia, perdeu um penalti com Árias, mas com o mesmo Árias arrancou o empate em 1 a 1 diante do Athético. Assim, com o 1 a 1 na casa do Rubro-Negro paranaense, a Ligga Arena, neste domingo, 1/12, continua fora do Z4. O gol-relâmpago do Furacão foi de Belezi. Com o empate, o Fluminense chega aos 40 pontos e segue como o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Athletico, com 42 pontos, ainda corre risco de rebaixamento, ocupando o 14º lugar. Na próxima rodada, o Flu recebe o rebaixado Cuiabá.

O jogo começou com gol do time paranaense. Nikão levantou uma bola na área, Thiago Heleno deu um toquinho, ganhando de Bernal e Thiago Silva. Em seguida, outro zagueiro, Belezi, venceu a disputa de corpo com Thiago Santos para fazer 1 a 0. Com a vantagem, que praticamente acabaria com o risco de rebaixamento, o Athletico passou a jogar na defesa, segurando um Fluminense com mais de 80% de posse de bola e muito mais finalizações. O Furacão só assustou em um chute de Nikão de fora da área, que passou raspando.