CBF sentencia Cruzeiro x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, com portões fechados

Jogo no Mineirão, válido pela penúltima rodada, não contará com a presença de público

A CBF sentenciou, neste domingo (1/12), que o duelo entre Cruzeiro e Palmeiras, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá portões fechados. A definição se deu, aliás, após recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Na véspera do parecer da Confederação, o clube paulista se manifestou contrário à sugestão do MP de Minas. Alegou, portanto, que a CBF, a fim de não ferir a isonomia do campeonato, deveria atuar em conjunto com as autoridades de segurança pública mineiras para assegurar a presença de torcedores de ambos os clubes no estádio.