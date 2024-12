Árias se desculpa por pênalti perdido em empate do Fluminense: ‘Assumo a responsabilidade’

Atacante marcou o gol que garantiu o empate heróico para o Tricolor das Laranjeiras no confronto fora de casa com o Athletico

O Fluminense conseguiu um empate providencial por 1 a 1 com o Athletico neste domingo (01/12), em duelo na Ligga Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos protagonistas neste confronto, o atacante Árias foi de vilão a herói em questão de minutos, já que desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo. Contudo, na etapa complementar, foi o autor do gol do Tricolor.

Com a derrota, os cariocas entrariam na zona de rebaixamento, principalmente com o triunfo parcial do Red Bull Bragantino sobre o Cruzeiro. Mas, após o empate nos dois duelos, o Fluminense se manteve fora do Z4. Após o jogo, o coombiano se desculpou pela falha.