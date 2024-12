Após empate com o lanterna, Felipe destaca a ‘superação do segundo tempo’

O estreante técnico interino concedeu entrevista coletiva após o empate do Vasco com o já rebaixado Atlético-GO em 2 a 2, em São Januário

O Vasco segue sem convencer em campo e engatou o quinto jogo sem vitória. Dessa vez, empatou em 2 a 2 com o já rebaixado Atlético-GO neste sábado (30), em São Januário, pela 36ªrodada do Brasileirão. O duelo marcou a estreia do ídolo Felipe Maestro como técnico interino. O novo comandante avaliou a partida.

“Sair atrás do placar é muito ruim. O Atlético-GO está jogando sem responsabilidade nenhuma, ja caiu para a Série B. Criamos algumas chances, mas depois que a gente sofre o gol, realmente correr atrás é um desgaste muito grande e os jogadores começam a ficar sem confiança. Mas a superação do segundo tempo é válida e esperamos que seja do segundo tempo para melhor”, comentou o treinador.