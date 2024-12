Após choque na cabeça, Rayan não preocupa o Vasco

Atacante saiu no intervalo após levar a pior em disputa com Guilherme Romão; Cruz-Maltino optou por não usar o protocolo de concussão

Após levar um choque na cabeça no empate com o Atlético-GO, no último sábado (30), o atacante Rayan não preocupa o Vasco. Afinal, o jovem se encontra bem e deve estar à disposição para o próximo compromisso vascaíno, na quarta-feira (4), contra o Atlético-MG, pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão.

O choque ocorreu aos 48 minutos do primeiro tempo, com Rayan levando a pior no lance com o lateral-esquerdo adversário, Guilherme Romão. Após o atacante ficar desacordado e ser atendido ainda no gramado, o Cruz-Maltino foi para o intervalo com um a menos, já que não quis utilizar o protocolo de concussão da CBF – o cartão rosa. Payet entrou em seu lugar na volta para o segundo tempo.