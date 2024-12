Alerrandro brilha, Vitória bate Fortaleza e garante permanência na Série A

Rubro-Negro baiano assume a décima colocação do Campeonato Brasileiro. Alerrandro marca duas vezes e alcança a artilharia com 13 gols

Ao todo, foi o seu 13º gol, o que o igualou a Yuri Alberto, do Corinthians, como o artilheiro da competição. Com o resultado, o Leão da Barra chegou a 45 pontos e alcança a décima colocação. Assim, passa, inclusive, a sonhar com uma vaga na próxima edição da Libertadores. Para isso, precisa manter a boa fase nesta reta final e torcer por tropeços de Cruzeiro e Corinthians, concorrentes com melhor posição na tabela.

O Vitória foi eficiente em sua postura ofensiva na primeira etapa e derrotou por 2 a 0 o Fortaleza, no Barradão, neste domingo (1/12). Alerrandro anotou os gols do jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante, aliás, vive excelente momento com dez gols no segundo turno da Série A.

O Leão da Barra permaneceu com postura ofensiva. Em contra-ataque aos 34 minutos, a bola quase chegou em Alerrandro. No entanto, Kuscevic foi primordial ao se recuperar na jogada e conseguir intervenção. Em seguida, o goleiro João Ricardo salvou o Fortaleza. Porém, o arqueiro falhou quando recebeu passe de Titi e Alerrandro fez seu segundo gol no jogo. O centroavante alcançou seu décimo terceiro gol na competição e se igualou como o artilheiro ao lado de Yuri Alberto.

Goleiros brilham no segundo tempo

Os visitantes até tentaram reagir após o intervalo. Marinho cruzou pelo lado direito, Felipe Jonathan tocou de cabeça para Calebe, que tentou peixinho. Entretanto, errou o tempo de bola e facilitou para a defesa do Vitória. Aos 10 minutos, o Leão da Barra puxou o contra-ataque, Janderson arriscou o chute, mas sem pontaria e contribuiu para intervenção de João Ricardo.

O Fortaleza buscou pressionar o Vitória quando o adversário estava com um a menos, porém sem eficiência. Aos 30 minutos, depois de cobrança de escanteio, o zagueiro Edu cabeceou e o arqueiro João Ricardo fez a defesa. No rebote, Edu cabeceou para dentro do gol. No entanto, o VAR interveio e anulou a jogada por posição irregular do volante Willian Oliveira na origem. Seis minutos depois, João Ricardo trabalhou novamente. Wagner Leonardo cabeceou para o chão depois de escanteio, o goleiro do Fortaleza fez espetacular defesa para impedir o terceiro dos donos da casa.

O Leão do Pici não desistiu, Kervin Andrade fez boa jogada individual e chutou de longe, mas Lucas Arcanjo encaixou no meio do gol. Pelo lado do Vitória, o arqueiro também precisou intervir em momento decisivo. Aos 40 minutos, Kuscevic deu bonito passe para Pikachu. Ele chutou cruzado em duelo individual e arqueiro do Rubro-Negro baiano fez grande defesa. Nos acréscimos, Alerrandro teve a chance de marcar o terceiro, porém João Ricardo impediu.