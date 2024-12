‘Salvador’ do Cruzeiro, Ramiro revela sentimento após empate: ‘Frustração’

O volante Ramiro, ‘salvador’ do Cruzeiro no empate em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino , neste domingo (1º), revelou o sentimento de mais um tropeço da Raposa na temporada. Para ele, a sensação é de “frustração” por mais dois pontos deixados pelo caminho no Brasileirão.

O Cruzeiro volta a campo já nesta quarta-feira (4), quando recebe o Palmeiras com portões fechados no Mineirão. A partida vale pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão, com a Raposa lutando por vaga na Libertadores-2025. Para se classificar à competição internacional do próximo ano, o Cruzeiro precisa ultrapassar Corinthians (oitavo) ou Bahia (sétimo), ambos com 50 pontos – um a mais que a equipe mineira.

