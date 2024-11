Vitória x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória vem de um grande resultado ao empatar com o líder Botafogo no estádio Nilton Santos. Ainda com riscos de rebaixamento, o time enfrenta o Fortaleza neste domingo, 1º de dezembro , no estádio Barradão. O jogo, válido pela 36ª rodada, marca um duelo de opostos na tabela. A partida começa às 18h30 (de Brasília).

O técnico Carpini enfrenta problemas para a partida, já que o atacante Carlos Eduardo está suspenso. Dessa forma, o ataque deve ser formado por Janderson e Alerrandro, com Matheuzinho, que faz uma grande temporada, sendo o responsável pela criação. O Rubro-Negro ocupa a 12ª posição, com 42 pontos, mas não vence o Fortaleza no Barradão há 17 anos.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza ainda sonha com o título e segue na quarta posição, com 65 pontos. No entanto, vem de um empate com o Flamengo no Castelão, em um jogo que poderia ter vencido, já que atuou com um jogador a mais durante boa parte do confronto. O técnico Juan Pablo Vojvoda contará com Moisés e Lucero no ataque. Por outro lado, além de ainda sonhar com a taça, o time nordestino também quer confirmar ao menos a vaga no G4 do Campeonato Brasileiro.

VITÓRIA X FORTALEZA

36ª rodada do Brasileirão 2024

Local: Estádio do Barradão

Data e horário: sábado, 01/12/2024, às 18h30 (de Brasília)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Matheuzinho; Janderson e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

FORTALEZA: João Ricardo; Marinho, Britez, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan; Hércules, Matheus Rossetto e Emmanuel Martínez; Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha (dupla de Goiás)

VAR: Daiane Muniz (SP)

