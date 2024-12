Vasco acorda com Alex Teixeira e busca empate contra o Atlético-GO no fim

Na base do entusiasmo, Cruz-Maltino empata em 2 a 2 com o Dragão em São Januário e passa a olhar apenas para a Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

Nem mesmo diante do lanterna e já rebaixado Atlético-GO, o Vasco deu fim ao jejum de quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Depois de largar em desvantagem com dois gols de Luiz Fernando, os donos da casa melhoraram com as substituições e, no segundo tempo, arrancaram empate por 2 a 2 na noite deste sábado (30). Maxime Dominguez e Alex Teixeira deixaram tudo igual. O resultado, contudo, não foi bom para os cruz-maltinos, já que praticamente colocou uma pá de cal em qualquer chance que o Cruz-Maltino ainda tinha de uma vaga na Libertadores do ano que vem. Afinal, Bahia e Corinthians venceram nesta 35ª rodada.

Depois do gol, Vasco desanda O Vasco até iniciou bem, mantendo a intensidade com uma boa movimentação de Philippe Coutinho. Assim, o time levou perigo em chute do meia na entrada da área e em um cruzamento perigoso de Puma Rodríguez. Aos poucos, o Atlético-GO passou a se soltar. Luiz Fernando fez tabela com Derek na entrada da área e, com liberdade impressionante, abriu o placar aos 20 minutos. A partir daí, os donos da casa passaram a mostrar insegurança na marcação e espaçamento entre os setores. Faltou movimentação para aumentar as possibilidade de construção de jogadas. O time cruz-maltino deixou o campo sob vaias e gritos de "time sem vergonha" na saída do intervalo.