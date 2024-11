Tempo real: Atlético x Botafogo, final da Libertadores

Boa tarde, Joganautas. Neste sábado, 30/11, rola a final da Libertadores entre Atlético e Botafogo, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Confira o tempo real do Jogada10!

14h45 – Torcedores que estão em Buenos Aires e sapíram do centro (a imensa maioria) tem de se adiantar. Para chegar no Monumental de Núñez a demora é de mais de 1h de taxi ou Uber, um pouco menos se for de Moto Uber, por causa do engarrafamento. O Estádio do River Plate é bem localizado, mas quase no fim da cidade. Tem de passar pelos bairros de Reirom, Palermo (onde fica o aeroporto Aeroparque), Recoleta e Belgrano, até chegar ao estádio. É chão!