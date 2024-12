São Paulo garante vaga na fase de grupos da Libertadores 2025

O São Paulo conseguiu conquistar o seu último objetivo no ano. Mesmo sem entrar em campo. Isso porque com a conquista do Botafogo , que venceu o Atlético-MG neste sábado (30/11) e levantou o título da Libertadores, o Tricolor Paulista se classificou automaticamente para a fase de grupos da competição continental.

Com a conquista do Botafogo, o Campeonato Brasileiro automaticamente virou um G-8. Tanto o Glorioso quanto o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, já tem vagas asseguradas para a Libertadores em 2025. Como as duas equipes figuram na parte de cima da tabela, os seis primeiros conseguem uma vaga direta para a fase de grupos da competição continental. Assim, o sétimo e o oitavo colocado vão disputar uma fase preliminar.

Neste momento, o São Paulo é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos. O Tricolor Paulista está a 11 pontos do Cruzeiro, que está na sétima posição. Com mais três rodadas para serem disputadas e nove pontos para conquistar, o Soberano não pode mais ser ultrapassado pela Raposa.

Aliás, se o São Paulo disputasse as fases preliminares da Libertadores, estrearia na competição continental na semana do dia 19 de fevereiro, apenas um mês depois da estreia no Campeonato Paulista. Contudo, como conseguiu a vaga para a fase de grupos, a primeira partida acontece apenas na semana do dia 2 de abril.

”Pular” o calendário estava sendo visto como crucial no São Paulo para conseguir preparar uma equipe competitiva em 2025. O Tricolor vai realizar sua pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos e não abre mão de ter um tempo de preparo maior.