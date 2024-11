Saiba por que o Botafogo está perto de tornar-se um time lendário

Rumo à Glória Eterna! Veja as razões que colocam o Mais Tradicional no caminho da eternidade com a final da Copa Libertadores

O Botafogo pode dar o primeiro de dois passos gigantescos para tornar-se uma equipe lendária, neste sábado (30), a partir das 17h, no Monumental de Núñez, contra o Atlético-MG. Chegar à final da Copa Libertadores e manter a liderança do Brasileirão por várias rodadas é tarefa para raríssimas equipes ao longo dos anos. A tendência é o time postulante ao título tirar o pé do acelerador na liga local para focar no torneio continental desde a classificação. O Glorioso ousou a romper com este paradigma. Agora, precisa provar que tem cacife para almejar um lugar na eternidade. Só há um caminho. Vencer o Galo e levar a Glória Eterna para o museu do palacete colonial de General Severiano. Depois, resolve a vida no Brasileirão.

O Glorioso, com a Libertadores, passaria a mirar o mesmo panteão do Santos de Pelé e do Flamengo do técnico Jorge Jesus. Em 1962, o Peixe sagrou-se campeão da Libertadores e da Taça Brasil. Em 1963, repetiu a dose no torneio internacional e ganhou o Nacional em janeiro de 1964. Rival do Botafogo, o Rubro-Negro ganhou as duas competições em 2019. Quem sabe se, em 2024, não seja o Botafogo de Savarino, Almada e Luiz Henrique?