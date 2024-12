Rubro-negro vibra com título do Botafogo e veste até camisa do rival

Luís Carlos Alcântara torce pelo Flamengo, mas se emocionou com a taça do Glorioso por um motivo pra lá de especial

O rubro-negro Luís Carlos Alcântara vibrou com o título do Botafogo, campeão da Libertadores neste sábado (30/11) sobre o Atlético, em Buenos Aires. Quem conhece esse flamenguista de 62 anos, morador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, se surpreende. Mas a adesão ao time carioca rival tem explicação. Afinal, ele decidiu retribuir – ainda que de maneira póstuma – a atitude de um amigo botafoguense que vestiu a camisa rubro-negra após o título da Libertadores de 2019, que o Flamengo faturou. Esse amigo, Luís Antônio Esteves, morreu no último dia 19/11 sem ter, portanto, a chance de ver o emocionante jogo que fez o Monumental de Nuñez ferver. Mas, para Luís Carlos, Luís Antônio estava de alguma forma presente:

“Ele estava aqui. Simplesmente ele estava aqui”, disse, emocionado, após acompanhar uma das partidas mais incríveis do Botafogo, em que o time conseguiu vencer mesmo tendo apenas 10 jogadores desde uma expulsão aos 30 segundos de jogo.