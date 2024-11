Real Madrid x Getafe: onde assistir, escalações e arbitragem

O Real Madrid enfrenta o Getafe neste domingo (1), pela 14ª do Campeonato Espanhol. A partida começa às 12h15 (de Brasília) e será disputada no estádio Santiago Bernabéu. A equipe madrilenha busca reduzir a diferença para o líder, Barcelona. Aliás, neste sábado, o arquirrival perdeu por 2 a 1 para os Las Palmas. Com 30 pontos, os merengues ocupam a segunda posição, estando quatro pontos atrás do rival, que já realizou duas partidas a mais. Por outro lado, o Getafe soma 13 pontos e aparece na 15ª colocação.

Onde Assistir

O Disney + transmite ao vivo.