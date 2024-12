Ramón comemora sétima vitória seguida do Corinthians: ‘Estamos crescendo’

Treinador admite primeiro tempo ruim em Criciúma, mas celebra virada. Comandante também evita comentar política do clube / Crédito: Jogada 10

O Corinthians venceu o Criciúma por 4 a 2 neste sábado (30/11), no Heriberto Hulse, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a sétima vitória seguida do Timão, que se aproximou de uma vaga para a Libertadores. A sequência foi bastante comemorada pelo técnico Ramón Diaz após a partida, que também analisou o triunfo em Santa Catarina.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A equipe vai crescendo. No primeiro tempo, falhamos em três ocasiões, o Yuri teve uma chance, o Raniele teve outra. Nesse momento do campeonato, temos que fazer esses gols. Mas é um campeonato onde queremos que a equipe siga tendo um bom funcionamento. Estamos todos felizes, inclusive os torcedores. Exageramos um pouco com os festejos, mas faz parte. Quero agradecer o apoio que tivemos, apoio grande em um campo muito difícil. Terminamos jogando muito bem”, disse Ramón, que prosseguiu.