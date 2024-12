Paulinho é relacionado e retorna ao Vasco após 10 meses

O Vasco contará com o retorno de Paulinho no jogo deste sábado (30), contra o já rebaixado Atlético-GO, às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão. O meia está de volta após se recuperar de uma grave lesão no joelho direito, que o deixou fora por 10 meses. O perfil “Analisa Vasco” divulgou a informação.

O jogador sofreu uma lesão em 28 de janeiro, quando teve o ligamento cruzado anterior do joelho direito rompido durante a partida contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Portanto, Paulinho ficou de fora de quase toda a temporada do Vasco. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quanto ao time que vai a campo, o interino Felipe deve fazer algumas mudanças. Assim, o provável time do Cruzmaltino tem Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Leandrinho e Coutinho; Rayan e Vegetti. O time carioca vem de três derrotas consecutivas e, portanto, quer voltar a vencer no campeonato nacional. Aliás, está na 11ª posição, com 43 pontos. Para fechar a temporada, ainda terá mais dois jogos pela frente: contra o Atlético-MG em casa e, posteriomente, o Cuiabá fora. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar