Papai Noel botafoguense leva rena pro Engenhão: ‘Agora vai’

Limachem Cherem, diretor de famosa escola de papais noéis, está confiante no título do Botafogo e vai acompanhar o jogo no Engenhão / Crédito: Jogada 10

O ator Limachem Cherem, diretor de uma famosa escola que forma Papais Noéis no Rio de Janeiro, já se vestiu para a final entre Botafogo e Atlético Mineiro pela Copa Libertadores. O ilustre botafoguense vai ao Engenhão para acompanhar ao jogo nos telões com as duas filhas também alvinegras – uma de 23 e a outra de 35 anos. Até a esposa, que é flamenguista, se dispôs a torcer pelo Glorioso diante da importância do título para a família. Afinal, o troféu seria inédito e Limachem conta que, no ano passado, Papai Noel não conseguiu dar esse presente aos torcedores da Estrela Solitária. “Em 2023, as renas se atrasaram e os jogadores não puderam levantar o caneco. Mas agora vai…”

Para reforçar o 'time' de botafoguenses no estádio Nilton Santos – a casa do Botafogo onde milhares de torcedores planejaram assistir à partida – Limachem vai levar a principal rena do Papai Noel, Rodolfo, que até combina com o bordão "Ho, Ho , Ho". A rena é famosa pelo nariz vermelho e já está vestida 'a caráter' para ser uma espécie de mascote nesse dia especial para o Fogão.