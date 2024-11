Orlando City x NY Red Bulls: onde assistir a final da Conferência Leste da MLS

Equipes disputam uma vaga na grande decisão do campeonato dos Estados Unidos em duelo na Flórida

Orlando City e New York Red Bulls fazem, neste sábado (30/11), às 21h30 (de Brasília), a decisão da Conferência Leste da MLS. A partida acontece em Inter&Co Stadium, casa do time da Flórida. O duelo será em jogo único. Quem vencer, estará na final da competição contra o vencedor do Oeste, Los Angeles Galaxy ou Seattle Sounders.

Onde assistir

A partida será transmitida no Brasil, mas apenas pelo sistema de streaming da Apple TV a partir das 21h30 (de Brasília).