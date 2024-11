Monumental tem portões abertos e botafoguenses em massa, horas antes da final

Torcedores de Atlético-MG e Botafogo começam a lotar estádio do River Plate para a final da Libertadores. Delegações também chegam

O ambiente da final da Libertadores já tomou conta de Buenos Aires. Atlético-MG e Botafogo decidem neste sábado (30/11), às 17h, quem será o campeão continental de 2024. O palco será o Monumental de Nuñez, estádio do River Plate, que já começou a ser pintado de branco e preto.

O estádio já foi aberto ao público e os torcedores já começaram a tomar seus lugares para acompanhar o espetáculo. Em um primeiro momento, a torcida do Botafogo, posicionado ao lado direito da tribuna de imprensa, comparece em mais peso. Já a torcida do galo, ao lado esquerdo, ainda tem muitos adeptos fora do Monumental de Nuñez.