Milito lamenta Atlético sem eficácia com um a mais: ‘Nos escapou a oportunidade’

Treinador também assumiu a responsabilidade pela má fase vivida do Galo e despistou sobre seu futuro no clube

O técnico Gabriel Milito não conseguiu esconder a frustração, após o Atlético-MG perder para o Botafogo por 3 a 1, neste sábado (30/11), no Monumental de Nuñez e ficou com o vice-campeonato da Libertadores. O treinador ressaltou que a equipe não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. O Galo ficou com um a mais praticamente o jogo todo, após Gregore ser expulso com 40 segundos de embate.