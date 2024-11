Milan goleia o Empoli e encosta no G6 do Italiano

Milan aplica 3 a 0 (mas com espaço para bem mais) em casa e está a sete pontos do líder Napoli

O Milan goleou o Empoli, neste sábado, no San Siro, por 3 a 0. Assim, encostou no G6 do Campeonato Italiano após 14 rodadas. Os gols foram marcados por Morata e Reijnders (dois). Já o Empoli segue em décimo lugar no Scudetto 2024/2025.

Com o resultado, o Milan segue em sétimo, mas agora com 22 pontos. Assim, o Rubro-Negro ainda sonha com o título. Inclusive, os seis primeiros são Napoli (29); Atalanta, Inter de Milão, Fiorentina e Lazio (todos com 28) e Juventus (25). Todos os sete citados têm 13 partidas, afinal, o Milan teve um jogo adiado e ainda não remarcado.