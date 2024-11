Liverpool x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida entre Liverpool e Manchester City, neste domingo (1), em Anfield, coloca frente a frente o líder do campeonato inglês diante do atual tetracampeão da competição, que ocupa a quarta posição na tabela. Contudo, não é exagero usar o jargão “duelo de opostos” para descrever o clássico do norte do país.

Vivendo grande momento na temporada, o Liverpool parece perfeitamente adaptado aos métodos de Arne Slot, treinador que substituiu o lendário Jürgen Klopp. Sendo assim, lidera a Premier League e a Liga dos Campeões, esta com direito a vitória indiscutível sobre o gigante Real Madrid no.