Libertadores! Confira jogo a jogo a campanha campeã do Botafogo

O Botafogo conquistou, pela primeira vez, a Libertadores. A conquista veio neste sábado, 30/11, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, diante do Atlético Mineiro. O time jogou com um a menos desde os 30 segundos do primeiro tempo, levou sufoco, teve apenas 20% de posse, mas mostrou eficácia, vencendo por 3 a 1. Mas o título veio lá de trás, com o time passando pela pré-Libertadores desde a segunda fase. E culminou com a conquista.

Veja abaixo, a lista de todos os jogos da campanha campeã, que dá ao Fogão um lugar na final interclubes de 2024 e no Mundial da Fifa em 2025.