Las Palmas, fora de casa, surpreende Barcelona, que celebrava 125 anos

Após uma derrota para a Real Sociedad e um empate com o Celta nas duas últimas rodadas, o Barcelona voltou a campo na manhã deste sábado, 30/11, pelo Espanhol. Enfrentou o Las Palmas, no Olímpico de Montjuic, sua casa até o fim das obras do Camp Nou. O jogo era festivo pa o clube, celebrando nesta semana seus 125 anos (fundação em 29/11/1899). A torcida que compareceu em grande número, 47.501, esperava reação e goleada. Mas o que viu foi um Barcelona ineficaz, dependendo de jogadas de Raphinha. No fim, lamentou a derrota por 2 a 1.

Os gols foram no segundo tempo. O Las Palmas saiu na frente com Sandro Ramírez. Raphinha empatou para o Barça. Porém, os visitantes voltaram a marcar com o português Fábio Silva. Assim, o Barcelona segue com 34 pontos, ainda na liderança, mas seguido do Real Madrid. O time Merengue tem 30, mas dois jogos a menos. O Las Palmas, com 15 pontos, está em 14º lugar. E, no aniversário do Barça, é o time das Ilhas Canárias que celebra: há 56 anos (desde 1971) não vencia o Barça fora de casa.