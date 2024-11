Keno tem lesão e está fora do Fluminense contra o Athletico-PR

Rio de Janeiro, RJ, Brasil - 20/11/2024 - CTCC - Fluminense treina nesta manhã no CT Carlos Castilho. FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. / Crédito: Jogada 10

Diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, o atacante Keno não viajou com o Fluminense para encarar o Athletico. Afinal, a partida já será neste domingo (1), às 18h30, na Ligga Arena. O embate, inclusive, encerra a 36ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o treinador Mano Menezes terá que mexer no ataque. Assim, o trio deve ter Arias, Serna e Kauã Elias. Já o restante da escalação deve ter Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Fluminense entrou na rodada com 39 pontos, na 16ª colocação. Dessa forma, precisa apenas de si para não ser rebaixado. Após encarar o Athletico-PR, o time de Keno pega ainda o rebaixado Cuiabá, no Maracanã, e visita o Palmeiras, no domingo que vem (11). Por conta da lesão, o atacante pode nem voltar mais este ano. No entanto, ele fará tratamento para poder estar à disposição da partida da quinta-feira (5).