Júnior Santos supera fase delicada no Botafogo e busca coroar artilharia com título da Libertadores

Júnior Santos foi um dos nomes do elenco que viveu a derrocadada do Botafogo em 2023 e ainda passou por lesão séria em 2024. Contudo, o atacante já superou os dois fatos e tem a chance de finalizar a temporada mágica em 2024. Além da possibilidade de conquistar a taça da Libertadores, o atacante pode ser o artilheiro da competição pela primeira vez na história em sua carreira.

Júnior Santos tem nove gols pelo Botafogo na Libertadores, mas Paulinho, do Atlético, aparece logo atrás com sete gols. Mesmo o "Jacaré" não sendo titular, ele ainda é uma das esperanças de gols do time, especialmente, na segunda etapa.

O camisa 11 caiu nas graças da torcida nas fases preliminares da Libertadores. No melhor momento de sua carreira, Júnior Santos brilhou nos quatro jogos da competição entre fevereiro e março. Ao todo, marcou oito gols nos duelos contra Aurora, da Bolívia, e Bragantino, e foi o principal responsável por recolocar o Botafogo na fase de grupos, o que não acontecia desde 2017. Lesão prejudica temporada Em julho, Júnior Santos sofreu fratura na tíbia na partida contra o Internacional, pelo Brasileirão, e ficou de fora das quartas de final e semifinal da Libertadores. Na época, ele era o artilheiro do Botafogo com 18 gols e cinco assistências em 41 jogos. Os torcedores, afinal, lamentaram a ausência do jogador, que foi muito importante no primeiro semestre. Contudo, a força do elenco não fez sentir tanto sua falta em campo. O atacante, assim, ficou dois meses fora dos gramados. Ele voltou contra o Grêmio, pelo Brasileirão, em setembro. Entretanto, ele voltou a ser desfalque por uma inflamação na região da tíbia. Com isso, ele ficou fora das quartas de final e semifinais, mas viu o time avançar até a decisão.