Grêmio x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e São Paulo se enfrentam neste domingo (01/12), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos chegam pressionados, já que estão a três pontos d0 Z-4 e precisam vencer para espantar de vez o fantasma do rebaixamento. Já os paulistas estão na sexta colocação e ainda sonham com uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Onde assistir TV Globo e Premiere transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Grêmio O técnico Renato Gaúcho tem apenas uma dúvida para o duelo contra o São Paulo. Afinal, com Kannemann lesionado, o treinador precisa decidir quem vai fazer dupla com Jemerson no sistema defensivo. Contra o Cruzeiro, o comandante optou por escalar Rodrigo Caio, pegando muitos de surpresa. Contudo, para a partida deste domingo, Pedro Geromel deve aparecer entre os titulares. Outra opção é Gustavo Martins, mas Renato vem optando por jogadores mais experientes nesta reta final de temporada. Por fim, o time deve ser muito parecido com o que enfrentou a Raposa, fora de casa, no último compromisso.